Serbie : Décès de Dusan Ivkovic, le légendaire entraîneur de basket

Dusan Ivkovic, dit "Duda", le légendaire entraîneur des sélections de basket yougoslave puis serbe, est décédé jeudi à Belgrade à l'âge de 77 ans, a annoncé la Fédération serbe de basket-ball (KSS) sur son site internet.





Ivkovic a dirigé l'une des plus glorieuses générations du basket yougoslave avec notamment les Croates Drazen Petrovic, Dino Radja et Toni Kukoc et les Serbes Vlade Divac, Aleksandar Djordjevic, Zarko Paspalj et Predrag Danilovic.





C'est avec la Yougoslavie unie qu'il a remporté le Mondial en 1990 et deux Euros en 1989 et 1991, ce dernier alors que la fédération était déjà en train de se désagréger. Il a ensuite poursuivi en temps qu'entraîneur des Serbes sous différentes appellations: Yougoslavie puis Serbie-Monténégro et enfin Serbie.





En 1992, à la suite du vote d'une résolution des Nations Unies, la Yougoslavie (réduite en réalité à la Serbie et au Monténégro) avait été empêché de participer aux Jeux olympiques de Barcelone, où elle s'annonçait comme la plus grande rivale de la "Dream Team" américaine. Ce sont finalement les Croates qui étaient allés en finale contre Michael Jordan et Magic Johnson.





À son palmarès olympique il compte quand même deux médailles d'argent en 1988 (avec l'équipe unifiée) et en 1996 (avec les seuls Serbes et Monténégrins).





Après 1995 et un nouveau titre à l'Euro, Ivkovic a pris le poste de manager général aux côtés du sélectionneur Zeljko Obradovic jusqu'en novembre 2000.





Il a aussi été un grand entraîneur de club. Vainqueur de deux Euroligues avec Olympiakos (1997, 2012), il s'est aussi occupé entre autres du Partizan Belgrade, du CSKA Moscou et d'Efes Istanbul, son dernier club (2014-2016).





Né le 29 octobre 1943 à Belgrade, Dusan Ivkovic avait fait ses débuts en tant que joueur au sein du Radnicki Belgrade, mais il était très rapidement devenu entraîneur à l'âge de 25 ans, dès 1968, en s'occupant des jeunes du club.