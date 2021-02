Serena Williams qualifiée: ”J'ai un peu été en quarantaine durant toute ma carrière”

Serena Williams qualifiée

Serena Williams a eu du mal à démarrer son match vendredi face à la 101e mondiale, Anastasia Potapova, mais s'est tout de même qualifiée, 7-6 (7/5), 6-2, sans briller pour les 8es de finale de l'Open d'Australie.

La jeune Russe de 19 ans a pris plusieurs fois le service de l'Américaine et s'est même procuré deux balles de premier set, mais la cadette des soeurs Williams a su retourner la situation pour s'imposer en 1h39.





"Je suis contente d'être à nouveau en huitièmes de finale et de m'en être sorti. Je n'ai pas eu un gros départ, je ne suis pas sortie des starting-blocks comme je le voulais. Il m'a fallu survivre dans cette première manche et c'est ce que j'ai réussi à faire", s'est félicité la cadette des soeurs Williams juste après sa victoire.





Pour tenter de rallier les quarts de finale, l'ancienne N.1 mondiale (aujourd'hui 11e), en quête à 39 ans d'un 24e titre record en Grand Chelem, sera opposée à la cogneuse bélarusse Aryna Sabalenka, 7e mondiale.





Les matches programmés vendredi à l'Open d'Australie se sont déroulés en présence du public, malgré l'annonce en milieu de journée des autorités australiennes d'un nouveau confinement à Melbourne pour tenter d'endiguer une possible résurgence de l'épidémie de Covid-19.





"En quarantaine durant toute ma carrière”

Ce confinement d'une durée de 5 jours entrera en vigueur à partir de minuit heure australienne. Le Grand Chelem australien se poursuivra donc à huis clos à partir de samedi et au moins jusqu'à mercredi. L'annonce a été faite pendant que Williams disputait son match, mais l'Américaine n'a "rien su du tout" avant de sortir du court "et ce n'était pas plus mal".





"C'est dur, ça va être des jours difficiles pour tout le monde. J'espère que nous sortirons vite de cette situation", a-t-elle déclaré en conférence de presse.





Interrogée sur le huis clos, elle a reconnu que ce "n'est pas l'idéal. C'était chouette de jouer à nouveau devant du public. Mais au bout du compte, on doit faire ce qui est le mieux pour tous. Et j'espère que tout se passera bien", a souligné Serena Williams.





Quant à la bulle sanitaire qui va être mise en place autour des joueurs, cela ne semble pas la perturber. "J'imagine qu'on ne sera autorisé à aller que de l'hôtel au site du tournoi. (...) Mais globalement c'est déjà un peu ce que je fais depuis 20 ans. J'ai l'impression que d'une certaine manière, j'ai un peu été en quarantaine durant toute ma carrière", a-t-elle ironisé.