Série A Italienne : Mbaye Niang sauve Empoli de la relégation

La 38ème et dernière journée de la Série A italienne s'est disputée ce dimanche. Si l'Inter de Milan a été sacré champion depuis la 33ème journée, la bataille pour le maintien a connu son épilogue lors de cette ultime journée. Empoli, qui était en lutte avec Cagliari et Frosinone, a assuré son maintien grâce à un but de Mbaye Niang dans les ultimes secondes. En effet, l’international sénégalais, entré en seconde période à la 46ème minute, a marqué le but de la victoire face à l’AS Roma (2-1) à la 90+3ème minute. Un but qui vaut de l’or, car il permet à Empoli de terminer à la 16ème place, devançant de justesse Frosinone (18ème, 35 points).