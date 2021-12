Série A : Kalidou Koulibaly est sorti sur blessure

Le capitaine des lionnes est sorti à 10 minutes de la fin du match Sassuolo-Naples (2-2) comptant pour la quinzième journée de Série A. Kalidou Koulibaly semble s’être fait mal à la hanche. On devrait en savoir plus sur la gravité de la blessure dans les prochaines heures.



Toujours est-il que la série noire se poursuit pour les internationaux sénégalais après les blessures de Ismaila Sarr et de Krépin Diatta.