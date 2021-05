Serie A : l’AC Milan et la Juventus en Ligue des champions

L’AC Milan a obtenu sa qualification pour la Ligue des champions grâce à un succès sur le terrain de l’Atalanta Bergame (2-0), dimanche soir, dans le cadre de la 38e journée de Serie A.











Les Rossoneri de Stefano Pioli l’ont emporté sur un doublé de Franck Kessié (43e sur penalty, 92e sur penalty) et bouclent la saison à la deuxième place du classement avec 79 points, à douze longueurs de l’Inter Milan. Les partenaires de Zlatan Ibrahimovic disputeront la prochaine Ligue des champions. Malgré cette défaite, la formation de Gian Piero Gasperini termine troisième et jouera également la C1. Grâce à Federico Chiesa (6e), Alvaro Morata (29e, 47e) et Adrien Rabiot (45e), la Juventus Turin déroule à Bologne (4-1) et arrache la quatrième place à Naples. Tenu en échec à domicile par le Hellas Vérone (0-0), le Napoli est cinquième à un point de la Vieille Dame et se contentera de la Ligue Europa.