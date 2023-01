SERIE A: La Lazio punit l'AC Milan, champion en titre

La Lazio Rome a balayé l'AC Milan (4-0), ce mardi. Une victoire qui lui permet de revenir à un point de son adversaire du soir, deuxième.



Il n'y a pas eu de match, ni de suspense, lors de la dernière rencontre de la 19e journée de Serie A, ce mardi soir. Mais il y a bien eu une surprise tout de même : la Lazio Rome a surclassé le champion en titre, l'AC Milan (4-0), battu dans tous les secteurs de jeu et décidément dans une très mauvaise spirale.

Les joueurs de Maurizio Sarri n'ont pas laissé le temps à leurs adversaires de rentrer dans le match en ouvrant le score très tôt par Milinkovic-Savic (4e), à la conclusion d'un joli mouvement avec un centre de Zaccagni et une feinte de Luis Alberto. Ces deux-là ont d'ailleurs été les hommes du match. Le premier a doublé le score en reprenant à bout portant une frappe de Marusic repoussée par le poteau. Le deuxième a définitivement mis K.-O. le Milan en transformant un penalty obtenu après une faute de Kalulu sur Pedro (67e).