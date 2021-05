Série A: le Milan corrige la Juve !

Déjà dépossédée de son titre de champion d’Italie après 9 ans de règne, la Juventus Turin peut commencer à se faire du souci pour sa présence en Ligue des Champions la saison prochaine.





Ce dimanche, les hommes d’Andrea Pirlo ont en effet sombré à domicile face au Milan AC (0-3) et ils se retrouvent relégués à la 5e place du classement à l’issue de la 35e journée de Serie A.











Plus cohérents et réalistes, les Rossoneri ont pris l’avantage grâce à Brahim Diaz avant la pause (45e+1). Malgré l’arrêt de Szczesny face à Kessié sur penalty puis la sortie sur blessure d’Ibrahimovic, les Milanais ont poursuivi leur marche en avant et Rebic (78e) puis Tomori (82e) ont corsé l’addition en fin de partie.





3e avec deux points d’avance sur Naples et trois unités en plus que sa victime, le club lombard a fait un pas de plus vers la C1.