Série de défaites contre le Sénégal : La détresse d’un journaliste égyptien

Victoire Sénégal contre l'Egypte

En attendant la coupe du monde au Qatar, le football sénégalais connaît une année faste. D’abord avec la victoire des coéquipiers de Sadio Mané à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun puis la même qualification au mondial 2022. Ce 28 octobre, les Lions ont été à nouveau sacrés champion d’Afrique, cette fois-ci en football de plage. Mais voilà, cette dynamique glorieuse a un dénominateur commun : l’Egypte et la séance des tirs au but.





Les Pharaons ont participé -à leur grand dam- à tous ces événements en étant à chaque fois la victime. Par deux fois, Mohamed Salah a vu son ancien coéquipier Sadio Mané le priver successivement d’une CAN et d’une coupe du monde en tirant le tir au but décisif. Bis repetita lors de la finale de beach soccer au Mozambique, les hommes de Mamadou Diallo se sont imposés contre l’Egypte au cours de la séance des tirs au but (6-5).





Journaliste égyptien à Bein Sport, Amr Nageeb a fait part de son amertume sur Twitter à l’issue de cette nouvelle désillusion de son pays face à leur nouvelle bête noire. « C’est tr?p p?ur le f??tball égyptien cette année. Nous avons perdu tr?is finales face au Sénégal, t?utes aux tirs au but. Finale de la CAN, éliminatoires au M?ndial 2022, finale du Beach S?ccer. J’aime bien le peuple sénégalais mais c’est tr?p », argue-t-il sur la plateforme sociale d’Elon Musk.