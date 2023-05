Serigne Saliou Dia, entraîneur de l’équipe nationale de de foot U17 : « Chaque match est une finale »

La performance de l’équipe nationale de football des moins de 17 ans qualifiée en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (Can), n’est pas le fruit du hasard. Dans un entretien accordé à Seneweb, il est revenu sur les clés de succès de ce parcours qui ouvre, à l’équipe, les portes de la coupe du monde pour la même catégorie.





Avec cette qualification est-ce que l’on peut dire que l’objectif est atteint?





Nous avons eu des matchs très difficiles avant la compétition. Il y avait beaucoup de critiques. Mais nous savions là où nous voulions aller. Nous avons poussé les joueurs pour y arriver. Nous étions venus pour prendre les matchs un à un, en prenant chaque match comme une finale.





Et, l’objectif majeur, c’était la qualification à la coupe du monde qui sera une expérience de plus pour les joueurs. Maintenant, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre. Il va falloir que nous soyons plus concentrés. Je félicite aussi la fédération qui encadre les écoles de football et nous permet de gagner avec de la qualité dans le jeu.





Est-ce que vous êtes satisfait de la performance collective et individuelle de vos poulains ?





Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de la performance collective des joueurs. Nous avons des garçons qui aiment garder le ballon quand ils l’ont et qui vont aller chercher l’adversaire. Nous sommes dans la continuité de nos entraînements. Cela veut dire que c’est très satisfaisant dans l’ensemble. Sur le plan individuel, nous privilégions l’aspect collectif même s’il faut savoir que ce sont des enfants, de jeunes joueurs qui ont des défauts et des caractéristiques qui font parfois qu'ils sont égoïstes. L’enfant a son rythme et nous essayons de les accompagner et c’est ça qui fera que nous aurons de très grands joueurs. Ils sont en train de grandir, nous avons remarqué des évolutions au fil des matchs. .





Au regard des statistiques du Sénégal, est-ce que l’on peut dire que vous avez déjà gagné la coupe?





Nous prenons les matchs un à un. C’est la demi-finale qui est importante. Nous faisons focus sur cela. Nous mettrons en place quelque chose qui nous permettra de se qualifier en finale. Nous sommes prêts à tout donner pour avoir ce que nous voulons.





Qu’est-ce qui explique ces résultats ?