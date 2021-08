Sofiane Diop (Monaco) s'excuse pour ses propos après la défaite contre Lens

Dans un message publié sur Twitter, Sofiane Diop regrette sa réaction à chaud après le revers contre Lens (0-2).

La tension retombée, Sofiane Diop a publié sur Twitter un message d'excuse après ses propos en sortie de défaite contre Lens ce samedi (0-2). « Mes propos d'après match ont été tenus à chaud, sans le recul nécessaire et n'étaient pas appropriés, regrette-t-il. Je m'en excuse auprès de tous, les supporters et le club. »













Le match à peine fini, le milieu de terrain monégasque avait tenu des mots forts sur la performance des siens. « On a été ''bidons''. On ne s'est pas créé d'occasion, on a eu une possession assez stérile. [...] Excusez-moi du terme, on part en couilles un peu », avait notamment lâché le joueur.