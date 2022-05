Soutien à Gana Gueye : Nampalys Mendy rappelé à l'ordre par Leicester

L'affaire Idrissa Gueye a franchi les frontières françaises et rebondit en Angleterre. Pour avoir apporté son soutien mercredi à Idrissa Gueye - « De tout coeur avec toi », a-t-il écrit dans une story sur Instagram avant de l'effacer -, Nampalys Mendy a été recadré par Leicester, qui a tenté de désamorcer la situation par un communiqué.



« Le club a discuté avec Papy (Mendy) et de la potentielle interprétation de son message, qui a depuis été supprimé, est-il écrit. Il n'avait pas l'intention d'offenser ou de suggérer qu'il partage une opinion en opposition à l'engagement de longue date du club en faveur de l'égalité et de l'inclusion. Le Leicester City Football Club se tient aux côtés de la communauté LGBTQ + et est fier du travail entrepris ces dernières années pour créer un environnement sûr et inclusif. »