Stade Abdoulaye Wade : Le Forum mondial de l’eau fait annuler le derby Guédiawaye Fc et l’As Pikine

Cette fois-ci, ce n’est pas un report, mais une annulation. Le derby de la banlieue entre Guédiawaye et l’As Pikine comptant pour la 13ème journée de la Ligue 1 n’aura finalement pas lieu au Stade de Diamniadio baptisé Abdoulaye Wade. Cette rencontre devait servir de match test officiel avant la manche retour des barrages de la coupe du monde entre le Sénégal et l'Egypte le 29 mars prochain. «La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe qu'en raison de l'organisation du Forum Mondial de l'Eau qui se tient à Dakar du 21 au 26 mars 2022, le match de football devant opposer Guédiawaye Football Club à l'AS Pikine, le 23 mars 2022 au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio a été annulé », a-t-on indiqué dans un communiqué signé par le Secrétaire Général, Victor Seh Cissé, le vendredi 18 mars. Il précise que la Ligue sénégalaise de football professionnel, en rapport avec les deux clubs concernés, décidera de la reprogrammation prochaine de cette rencontre.





La rencontre a été programmée le 19 mars dernier.