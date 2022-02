Stade du Sénégal : Les vérités de Thierno Alassane Sall

Thierno Alassane Sall sur le Stade du Sénégal

Il le sait déjà. Ses propos ne vont pas plaire à beaucoup de personnes, particulièrement aux amoureux du ballon rond. Toutefois, Thierno Alassane Sall a asséné ses vérités concernant le Stade du Sénégal à Diamniadio. Alors que l’inauguration de ce «joyau» est prévue, ce mardi 22 février, le leader de la République des valeurs (RV) s’est exprimé sur cette infrastructure de dernière génération, ce 20 février dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio.





«Economiquement il n’y a aucun sens de faire le stade de Diamniadio. Je sais que beaucoup vont m’en vouloir. Ce stade qui a coûté 150 milliards ne sera jamais rempli ou ne sera rempli qu’à quelques rares occasions. Et là, il faudra le maintenir et pour le maintenir il faudra des recettes budgétaires parce qu’il faudra entretenir le stade, le nettoyer, l’éclairer etc. Et, il n’y a pas de recettes propres au stade qui vont pouvoir supporter son entretien et rembourser la dette », a déclaré Thierno Alassane Sall. Donc, avertit-il, «ce stade va augmenter le service de la dette »