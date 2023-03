Stade Mbour Basket-Ball Club : Mathieu Faye destitué de la Présidence

Stade Mbour Basket-ball Club a tenu son assemblée générale ordinaire élective le 26 février dernier. Une assise à laquelle d'importantes décisions ont été prises, notamment la destitution de l'ancien international, Mathieu Faye, au profit de Cheikh Matinou Ali Penda Fall.





Pour son absentéisme et sa non implication et surtout son manque d'engagement à accompagner le club, les dirigeants du Stade Mbour Basket-ball Club ont tenu une assemblée générale pour reprendre l'équipe des mains de Mathieu Faye. Ces derniers déplorent le fait que l'ancien basketteur veut toujours profiter de la veille des échéances électorales au sein de l'instance fédérale pour bénéficier du mandat du club.





Autres griefs portés à l'encontre de l'ancien meneur de la Jeanne d'Arc, c'est son déficit d'engagement et de soutien au club fanion de la Petite Côte qui souffre de moyens. Une raison qui les a poussés à organiser les assises du club pour le destituer et élire un nouveau comité exécutif qui a porté à sa tête, Cheikh Matinou Ali Penda Fall. Ce dernier se chargera désormais de conduire les destinées du club de basket de Mbour. Il aura comme un premier acte à poser, de rassembler tous les passionnés et sympathisants autour de l'objectif d'un retour au premier plan.