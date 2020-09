Subventions : La FSF perfuse déjà ses africains (Communiqué)

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a procédé aux virements bancaires de 35 millions de francs pour les équipes de Teungueth FC et Jaraaf, respectivement représentant du Sénégal en Ligue Africaine des Champions et à la Coupe de la Confédération, a appris seneweb via un communiqué publié ce vendredi par la FSF.







Le communiqué nous renseigne que les 35 millions de francs sont répartis comme suit :





--15 millions de francs du fonds spécial post Covid 19

-- 20 millions de francs comme subvention spéciale pour leur participation aux compétitions africaines des clubs.





Les virements au bénéfice des autres clubs et mouvements bénéficiaires se poursuivront à compter de lundi prochain 21 septembre.





Ces décisions ont été prises lors de la réunion de son comité exécutif du mercredi 8 juillet dernier.





La FSF souligne néanmoins que, " tous les bénéficiaires seront tenus de fournir ultérieurement une justification des fonds reçus, conformément aux directives de la FIFA."