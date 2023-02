Super Bowl 2023 : les Kansas City Chiefs l’emportent sur le fil face aux Eagles de Philadelphie

A l’issue d’une finale très serrée, égayée d’un concert de Rihanna à la mi-temps, l’équipe du Missouri, menée par son quarterback blessé, s’est imposée 38 à 35, remportant la troisième coupe de son histoire.



Le match s’est joué dans les dernières secondes. Les Kansas City Chiefs, guidés par Patrick Mahomes surmontant une cheville douloureuse, ont remporté le troisième Super Bowl de leur histoire, en battant (38-35) les Eagles de Philadelphie, dimanche 12 février à Glendale, en Arizona, au terme d’une des plus belles finales de l’histoire et d’un duel exceptionnel avec l’autre quarterback, Jalen Hurts.



C’est un coup de pied de 24 m d’Harrison Butker qui a délivré l’équipe du Missouri, à 8 secondes de la fin et au bout d’un suspense haletant. Les Kansas City Chiefs succèdent au palmarès aux Los Angeles Rams. Une consécration de plus pour Mahomes, qui confirme être un héritier crédible de Tom Brady en NFL, même si avec cette deuxième bague, il est encore loin des sept titres de son glorieux aîné, récemment retraité.



Menés au score trois quart-temps durant, les Chiefs sont passés par toutes les émotions dans ce match, suspendus au sort de Mahomes quand, juste avant la pause, celui-ci s’est fait à nouveau mal à la cheville droite, déjà malmenée par une entorse durant les play-offs. Sa grimace de douleur laissa en effet craindre une incapacité à poursuivre le match.





Mais il est revenu au troisième quart-temps, parvenant à relancer son équipe par une course de 12 mètres qui a permis ensuite au running-back Isiah Pacheco de finir le travail pour réduire le score (24-21).