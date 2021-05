Super League : Le président de la Fédération italienne menace d'exclure la Juventus

Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne a brandi la menace de l'exclusion de la Serie A de la Juventus, si cette dernière, n'abandonne pas le projet de la Super League.Il l’a fait savoir lors de l'émission de Radio Rai Radio Anch'io lo Sport : ‘’J'espère être en mesure de faire la médiation entre la Juventus et l'UEFA, car nous sommes tous fatigués par ce bras de fer. Ce n'est pas bon pour le football international. Mais les associations doivent respecter les règles de l'UEFA.’’Gravina a été plus menaçant à La Gazzetta delle Sport rapporte l’Equipe.fr : « La Juventus sera exclue si elle ne se retire pas de la Super Ligue. Comme vous le savez, neuf clubs ont effectué leur retour. Les trois autres, dont la Juventus sont assez résistants. Mais il y a une règle très claire et précise du CIO et elle est inscrite dans les statuts du CONI (Comité Olympique Italien) et des Fédérations. Si le club n'accepte pas ce principe, je suis désolé, mais il sera exclu... »