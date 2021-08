Supercoupe d'Europe : Tuchel explique le choix de sortir Mendy en fin de match

Chelsea d'Edouard Mendy s'est offert une deuxième coupe d'Europe cette année en gagnant (1-1 a.p., 6-5 aux t.a.b.) devant Villarreal en finale de la super coupe d'Europe.





Kepa Arrizabalaga, entré spécialement pour la séance de tirs au but, a validé le choix du technicien allemand en stoppant le dernier penalty devant Raul Albiol. Une décision bien analysée par l'ex coach du PSG, Thomas Tuchel.





"Ce n'était pas une décision spontanée ! Nous avions plusieurs statistiques, nous étions bien préparés et Kepa avait le meilleur pourcentage pour stopper les tirs au but", a expliqué un Tuchel méthodique à BT Sport. "Les gars chargés de l'analyse et les entraîneurs des gardiens m'ont montré et expliqué les donnés, puis nous en avons parlé avec les gardiens, nous avons expliqué qu'un tel scénario pourrait arriver", a-t-il ajouté. "Cela a donc confirmé que Kepa est bien meilleur dans cette discipline. Je suis heureux pour lui et Eddy, ce sont de vrais joueurs de collectif."





Face à cette situation, le sénégalais, Edouard Mendy, bon joueur, a positivé la situation après sa sortie à la 119e minute.





" Comme je l'ai toujours dit, on est un groupe, chacun joue sa partition. Moi, j'ai fait ma partition dans le match. Je savais depuis l'année dernière, comme l'avait dit le coach, que selon les événements, les circonstances, s'il y avait une séance de tirs au but, Kepa était susceptible d'entrer ou Willy Caballero l'année dernière. C'était un scénario auquel j'étais prêt ", a révélé l'ancien portier du Stade Rennais à Canal +.





Auteur d'une très belle prestation, le sénégalais est bien parti pour remporter le Ballon d'or africain.