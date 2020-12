Surprise en Ligue 1: Raymond Domenech pourrait faire son retour sur un banc dix ans après Knysna

Raymond Domenech retour à FC Nantes

Dix ans après le désastre de Knysna à la Coupe du monde 2010, Raymond Domenech devrait retrouver le banc du FC Nantes, révèle le site 20 minutes. Un choix surprenant de la part du président Waldemar Kita puisque l’ancien sélectionneur des Bleus n’a plus entraîné un club depuis... 1993.





L’actuel consultant de la Chaine l’Equipe pourrait rapidement reprendre du service sur un banc. Selon les informations de 20 minutes, le coach français serait le choix numéro un de Waldemar Kita pour remplacer Christian Gourcuff, remercié il y a deux semaines. L’annonce pourrait se faire ce mercredi soir après le match à Lyon.

La situation du club est compliquée depuis le début de la saison. Cela fait un mois et demi que le FC Nantes n’a pas gagné en L1. Les Nantais n’ont même remporté que trois matches de Ligue 1 en 16 journées de championnat. Quinzièmes, ils ne comptent que trois unités d’avance sur Nîmes, 18e et barragiste.





Tensions avec les supporters

Des échauffourées ont éclaté le 13 décembre dernier près du stade de la Beaujoire à Nantes entre les forces de l’ordre et plus d’une centaine de supporters venus dénoncer la gestion du président Waldemar Kita. “FC Kita, on n’en veut pas”, ont scandé les supporters aux abords du stade, avant de craquer plusieurs fumigènes à l’entrée du parking principal.

De nombreux supporters nantais dénoncent depuis des années la gestion de Waldemar Kita, qui s’appuie trop selon eux sur l’agent Mogi Bayat, et qui a déjà fait défiler 14 entraîneurs - sans compter les intérims - depuis son arrivée en 2007.