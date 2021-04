Suspense total en Espagne et en France, la Juve et Liverpool en danger: faites vos pronos pour le sprint final des grands championnats

Pronostics, Juve et Liverpool

Qui dit saison particulière, dit classements inhabituels. Face à l’enchaînement des matchs, la Covid-19 qui a parfois décimé les effectifs et l’absence du public, les cadors du football européen ont été davantage basculés qu’à l’accoutumée. Certains ont sombré, à l’image de Liverpool ou de la Juve, d’autres ont alterné les hauts et les bas, comme le Barça, le Real et le PSG, tandis que le Bayern et Manchester City ont tenu leur rang. Alors que le sprint final a débuté, tour d’horizon des enjeux dans les différents championnats étrangers.

Liga: trois petits points entre l’Atlético, le Barça et le Real

La fin de saison promet d’être haletante en Liga. Après avoir fait cavalier seul pendant plusieurs mois, l’Atlético (66pts) marque le pas et voit Barcelone (65pts) et le Real (63pts) revenir à grande vitesse. À neuf journées de la fin, bien malin celui qui peut prédire le futur champion.





Le Barça, qui reste sur six victoires consécutives, semble actuellement montrer davantage de garanties dans le jeu, tandis que le Real a retrouvé sa grande solidité. Le Clasico de samedi donnera déjà une grande indication pour la fin de saison. En cas de partage, l’Atlético aura l’occasion de faire la bonne opération du week-end face au Betis. Autre date à cocher: le 9 mai, où le Barça recevra l’Atlético pour le compte de la 35e journée. Derrière ce match à trois pour le titre, Séville (58pts), avec douze points d’avance sur le Betis et Villarreal (46pts), devrait terminer quatrième.





Notre prono: 1. Barça, 2. Atlético, 3. Real, 4. Séville





Ligue 1: Lille en posture idéale, le PSG n’est plus souverain





Rien n’est joué non plus en Ligue 1. Contrairement aux années précédentes, le PSG (63pts) est en grandes difficultés et collectionne les contre-performances, la tête certainement tournée vers la C1. Neymar et les siens, qui ont perdu gros ce week-end face à Lille (66pts), sont deuxièmes, à trois points des Dogues. Alors qu’il a un calendrier plutôt favorable, le club nordiste semble avoir une autoroute vers le titre. Il s’agira maintenant de garder la tête froide alors que l’exploit est proche.





Cette lutte pour le titre ne concerne pas que Paris et Lille. Monaco (62pts) et Lyon (61pts) sont en embuscade juste derrière. Les Monégasques sont l’équipe en forme du moment. De leur côté, les Gones restent sur trois défaites et un partage en cinq matchs et doivent encore défier Lille et Monaco. Dans ce “’mini-championnat” à quatre, malheur au club qui terminera dernier, car il ne sera pas qualifié pour la prochaine C1. De son côté, Marseille (48pts) tentera d’arracher la cinquième place actuellement détenue par Lens (49pts).





Notre prono: 1. Lille, 2. Paris, 3. Lyon, 4. Monaco





Premier League: les Manchester dominent les débats, suspense pour la C1





Cela ne fait quasiment aucun doute: Manchester City (74pts) va être champion d’Angleterre pour la troisième fois en quatre saisons. Détrônés par Liverpool en 2019-2020, les Skyblues n’ont cette fois laissé aucune chance à leurs poursuivants. Après un démarrage poussif, les Cityzens ont ensuite réalisé une série impressionnante qui leur permet aujourd’hui de compter 14 points d’avance sur leur voisin, Manchester United (60pts).





Dans la course aux quatre premières places, synonymes de qualification pour la Ligue des champions, les Red Devils ont un matelas d’avance confortable sur la concurrence. Derrière, la lutte s’annonce rude pour les deux derniers tickets. C’est plutôt une surprise, Leicester (56pts) et West Ham (52pts) sont maîtres de leur destin à huit journées de la fin. Mais les mastodontes Chelsea (51pts), Tottenham (49pts), Liverpool (49pts) et Everton (47pts avec un match en moins) n’ont pas dit leur dernier mot. En revanche, Arsenal (42pts) est décroché et même une place en Europa League semble improbable.





Notre prono: 1. Man City, 2. Man Utd, 3. Leicester, 4. Chelsea





Serie A: l’Inter onze ans après, la Juve doit limiter la casse





Longtemps aux coude-à-coude avec son rival milanais, l’Inter (68pts) s’est envolé et on ne voit pas ce qui pourrait l’empêcher de redevenir champion d’Italie, onze ans après son dernier sacre. Les coéquipiers de Romelu Lukaku comptent huit points d’avance avec un match en moins sur un Milan AC (60pts) qui fait du surplace actuellement.





Après avoir rêvé du titre, les Rossoneri doivent maintenant se remettre à l’endroit et assurer leur retour en C1. Ce ne sera pas simple, car les poursuivants arrivent fort, à l’image de l’Atalanta (58pts), de la Juventus (56pts) et du Napoli (56pts). Ces deux derniers s’affronteront ce mercredi à l’occasion d’un match en retard, et le vainqueur frappera un grand coup à l’entame de ce sprint final. Derrière, la Lazio (52pts) et l’AS Roma (51pts) devraient se disputer la sixième place. Le club qui terminera septième sera reversé en Conférence League.





Notre prono: 1. Inter, 2. Milan AC, 3. Juventus, 4. Naples





Bundesliga: le Bayern indéboulonnable





Certainement le championnat où il y a le moins de suspense. Le Bayern (64pts) compte sept longueurs d’avance sur Leipzig (57pts) à sept journées de la fin. Les Bavarois devraient parvenir à glaner un neuvième titre consécutif. La course à la Ligue des Champions semble également actée.





Outre les deux clubs déjà cités, Wolfsburg (54pts) et Francfort (50pts) sont bien partis pour finir dans le top 4. Sauf en cas de remontée, Dortmund (43pts) semble être décroché et va devoir assurer la 5e place alors que Leverkusen (43pts) compte le même nombre de points.