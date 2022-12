Tambacounda : L'équipe la plus titrée des navétanes rend hommage à ses disparus et dirigeants

L'équipe la plus titrée des navétanes rend hommage à ses disparus et dirigeants

La capitale orientale a abrité un mémorial organisé par l'ASC Les Amis Du Rail de l'ODCAV de Tamba qui a tout raflé sur son passage, dans le but de rendre hommage à ses joueurs et dirigeants disparus.





« C’est un évènement majeur en la mémoire de nos dirigeants et joueurs qui étaient là et qui ne sont plus de ce monde, que nous organisons. Il y a un récital du saint Coran et un match de football qui a vu la participation de tous les anciens footballeurs de Tamba pour accompagner la manifestation », confie l’organisateur Moussa Camara, ancien international de football qui a fait les beaux jours de la Sotrac et de l'AS Douanes avant de migrer en Arabie Saoudite .