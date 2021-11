Teixeira détrône Blachowicz, devenant le deuxième plus vieux champion de l'histoire de MMA

Le vétéran Glover Teixeira s'est offert la ceinture UFC des lourds-légers samedi, en soumettant le tenant du titre Jan Blachowicz. Il devient le deuxième plus vieux champion de l'histoire de l'organisation, à 42 ans.



Il a déjoué tous les pronostics pour inscrire son nom au palmarès de l'UFC. Samedi, en combat principal de l'UFC 267, Glover Teixeira a ravi la ceinture des lourds-légers à Jan Blachowicz, devenant par la même occasion le deuxième plus vieux champion de l'histoire de l'organisation, à 42 ans, derrière Randy Couture, sacré chez les lourds en 2007, à 45 ans.



Face à Blachowicz (38 ans), comptant une seule défense de ceinture à son actif, l'Américano-Brésilien a fait étalage de toute sa puissance et de son niveau de jiu-jitsu. Après une première reprise largement dominée au sol, Teixeira a soumis le champion par étranglement arrière dès le deuxième round.





Yan domine Sandhagen aux points



Le combat co-principal de cet événement UFC avait également un titre en jeu. Dans la catégorie des poids coqs (-61 kg), le Russe Petr Yan a livré une spectaculaire bataille debout face à Cory Sandhagen, pour s'emparer aux points de la ceinture intérimaire de la division (49-46 x 3). L'ancien champion, dépossédé de son titre en mars pour un coup de genou illégal, s'offre ainsi le droit de prendre sa revanche face à Aljamain Sterling.