Temps de jeu des Lions en club : Aliou Cissé a fermement tranché

Les Lions qui ne jouent pas ou jouent peu dans leurs clubs ne courent pas forcément le risque d’être évincés dans la Tanière. Ne comptez pas sur le sélectionneur national, Aliou Cissé, pour les sanctionner en arrêtant de les convoquer.



«Le temps de jeu est important, concède le technicien sénégalais dans un entretien avec RFI. Tout sélectionneur a envie que ses joueurs jouent. Mais la réalité est autre. Ils (les joueurs au temps de fable, Ndlr) s’entraînent normalement, ils sont dans un groupe de performance et ce sont les choix d’un entraîneur. Mais ça ne veut pas dire que le joueur est inapte ou blessé.»



Dès lors, Aliou Cissé estime ne pas pouvoir se «permettre de dire qu’un joueur qui ne joue pas dans son club n’est pas sélectionnable». Il tranche : «Non, je ne le ferai pas ! J’ai été footballeur professionnel et je sais que par moments, ce sont des choix d’un entraîneur par rapport à des situations dans le club. Donc, j’encourage mes joueurs à continuer à travailler et on fera le point d’ici à quelques mois.»



De nombreux joueurs sénégalais ne jouaient pas ou jouaient peu la saison dernière dans leurs clubs. Pour l’exercice qui s’annonce, la situation ne devrait pas évoluer dans le bon sens pour beaucoup d'entre eux.



C'est le cas de Bouna Sarr, qui n’est pas dans les plans de son coach au Bayern Munich. Abdou Diallo et Gana Guèye du PSG, sont priés d’aller voir ailleurs. Itou pour le gardien Alfred Gomis de Rennes. Autant de situations qui, manifestement, n’inquiètent pas Aliou Cissé.