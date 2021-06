Tennis : Djokovic renverse Nadal et affrontera Tsitsipas en finale

Le Serbe Novak Djokovic a battu l'Espagnol Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros 2021. AP - Michel Euler

Novak Djokovic a battu Rafael Nadal trois sets à un (3-6, 6-3, 7-6, 6-2) en demi-finale de Roland-Garros, ce 11 juin 2021 à Paris. Le Serbe a ainsi créé la sensation face à l'Espagnol, 13 fois vainqueur de ce tournoi de tennis. En finale, il affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, tombeur de l'Allemand Alexander Zverev (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3).





"C'était sûrement le plus grand match que j'ai joué, ici, à Paris." Novak Djokovic, légende du tennis, vainqueur de 18 tournois du Grand Chelem, dont une fois à Roland-Garros en 2016, a eu du mal à masquer son émotion, ce 11 juin 2021, après avoir battu Rafael Nadal en demi-finale.





Il a beau être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et l'actuel numéro un mondial au classement, le Serbe le sait, il a réalisé un exploit phénoménal : vaincre l'homme aux treize sacres à Roland-Garros.





Même si l'Espagnol a désormais 35 ans, il faisait encore figure de grandissime favori, du haut de ses 105 victoires en 107 matches à Roland-Garros. Rafael Nadal a d'ailleurs bien entamé cette 58e confrontation face à l'un de ses rivaux préférés (Djokovic mène désormais 30 victoires à 28). Il a ainsi gagné le premier set 6-3 après une heure de jeu.





Mais "Djoko" a progressivement inversé la tendance. D'abord avec le deuxième set (6-3 en 56 minutes). Et surtout à l'issue d'un troisième set marathon, remporté au tie-break après 97 minutes de jeu (7-6 [7/4]). Le tenant du titre a ensuite craqué, cédant le quatrième set en 37 minutes (6-2).





En finale face au néophyte Stefanos Tistsipas

Ce n'est que le troisième revers de sa carrière sur la terre battue parisienne, après une défaite face au Suédois Robin Soderling en 2009 et une autre face à ce même Djokovic en 2015.