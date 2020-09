Teungueth FC débute sa préparation, lundi

Teungueth FC (élite sénégalaise), représentant du Sénégal en Ligue africaine des champions (LDC), va démarrer son stage de préparation lundi prochain, a annoncé à l’APS une source proche du club.



L’équipe fanion de la ville de Rufisque avait demandé une dérogation pour anticiper sa préparation pour la LDC dont le démarrage a été fixé en novembre par la Confédération africaine de football.

A cause de la pandémie de Covid-19, toutes les compétitions sportives ont été écourtées au Sénégal.

Les joueurs de Teungueth FC et leur staff vont démarrer le stage par des tests Covid-19 et la traditionnelle visite médicale, selon la même source.

Dans le cadre de la préparation des compétitions interclubs africains et des tournois de qualification aux phases finales des CAN U17 et U20, un tournoi est prévu, auquel prendront part les équipes sénégalaises concernées, selon le directeur technique national de football, Mayacine Mar.