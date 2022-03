Teungueth FC : Des supporters réclament la tête de l’entraîneur

Après la défaite à domicile, ce samedi, de Teungueth FC devant l'AS Douanes (0-1), un groupe de supporters de l’équipe rufisquoise, restés dans le stade à la fin de la rencontre, ont réclamé la démission de l’entraîneur Youssouph Dabo.



Champion en titre, Teungueth FC traverse actuellement une mauvaise passe en Ligue 1. Ce samedi, face à l’AS Douanes, le club rufisquois a mordu la poussière (0-1). Une nouvelle contre-performance de TFC sans victoire depuis le 26 décembre 2021 lors du déplacement au stade Amadou Barry (0-3). Malickou Ndoye et ses coéquipiers enchaînent les mauvaises performances et alignent un neuvième match sans victoire soit 5 nuls et 4 défaites.





Un supporter indigné par cette situation lâche : «Le président (Babacar Ndiaye) doit nous édifier, on ne peut laisser à cet entraîneur tout le pouvoir qu’il a dans au sein de cette équipe. On ne gagne plus et l’équipe est au ralenti. On ne peinait pas devant ce genre d’équipe (allusion à l'AS Douanes). Maintenant on a énormément de problèmes. On ne veut pas voir l’équipe descendre en Ligue 2. S’il le faut qu’on limoge l’entraîneur mais cette situation là ne doit pas continuer».