THE BEST : MESSI, RONALDO… LE ONZE DE L'ANNÉE FAIT DÉBAT !

L'équipe-type de l'année 2020 a été dévoilée ce jeudi, à l'occasion de la cérémonie du trophée The Best.







Sacré « The Best », Robert Lewandowski a mis tout le monde d’accord en empilant les buts comme des perles durant cette année 2020. En plus de ses statistiques impressionnantes, le Polonais a collectionné les titres, réalisant un fantastique triplé Ligue des Champions – Bundesliga – Coupe d’Allemagne. Lewandowski intègre donc logiquement le onze de cette année 2020, mais cette équipe-type, en revanche, ne fait pas l’unanimité.





Messi et Ronaldo pour « services rendus » ?





En attaque, surtout, les présences de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi semblent dues à leur statut incomparable sur la planète football, plus qu’à leurs performances réelles, malgré un bilan statistique plus qu’honorable pour CR7. Le reste de ce onze est plus logique. On retrouve dans l’entrejeu trois milieux de terrain qui ont marqué les esprits : Joshua Kimmich et Thiago Alcantara, sacrés avec le Bayern, et le classieux Kevin De Bruyne. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos et Alphonso Davies composent la défense devant Alisson. Pour ce poste de gardien, Manuel Neuer aurait pu être présent puisque le portier du Bayern a paradoxalement été sacré dans sa catégorie…





Alisson – Alexander-Arnold, Ramos, Van Dijk, Davies – Kimmich, Thiago Alcantara, De Bruyne – Messi, Lewandowski, Ronaldo.