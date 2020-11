Tiger Woods père et fils réunis dans un même tournoi

Du 19 au 20 décembre se tiendra le PNC Championship associant des joueurs professionnels à un membre de leur famille. Tiger Woods fera équipe avec son fils de 11 ans, Charlie.











L’ancien numéro 1 mondial et victorieux de quinze tournois du Grand Chelem entre 1997 et 2019 va disputer le PNC Championship (1,085 million de dollars de dotation) programmé du 19 au 20 décembre à Orlando (Floride), au Ritz-Carlton Golf Club. Une épreuve dont la particularité veut que les joueurs professionnels soient associés à un membre de leur famille. Sachant bien évidemment très bien jouer au golf. A cette occasion, le Tigre aurait par exemple pu choisir sa nièce, Cheyenne Woods, membre du LPGA Tour. Il a préféré son fils, Charlie, seulement âgé de 11 ans.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité de jouer avec Charlie dans notre premier tournoi officiel ensemble, a ainsi déclaré dans un communiqué le plus grand golfeur de ces vingt dernières années. C'était formidable de le voir progresser en tant que golfeur junior et ce sera incroyable de jouer tous les deux en équipe. »





Charlie Woods a récemment fait parler de lui en remportant au mois d’août dernier un US Kids Event en signant un score final de -3 sur un par 33. Un peu plus tôt dans l’année, Woods junior avait été photographié lors d’un tournoi pour jeunes avec son illustre père, qui le caddeyait pour l’occasion.









« Cela commence à entrer, avait commenté en juillet dernier à Golf Digest le co-recordman de victoires sur le PGA Tour (82). Il (Charlie) commence à comprendre comment jouer. Il me pose les bonnes questions. Il a su rester compétitif et ça a vraiment été génial d’être avec lui, à ses côtés (…) J’aimerais avoir son mouvement. J’analyse son swing tout le temps et j’aimerais pouvoir tourner comme il le fait, avoir certaines de ses positions… Mais tout ceci est bien loin aujourd’hui pour moi et je dois revivre tout ça à travers lui… »





Inauguré en 1995, anciennement connu sous le nom de Father-Son Challenge, le PNC Championship, qui sera télévisé sur NBC, réunira en tout vingt anciens vainqueurs de Majeurs et leurs progénitures. L’inoxydable Bernhard Langer, 63 ans, remettra son titre en jeu avec son fils Jason. L’Américain Justin Thomas, 3e joueur mondial, fera ses débuts aux côtés de son père, Mike. La Suédoise Annika Sorenstam, ancienne star du LPGA Tour, jouera avec son père. La légende sud-africaine, Gary Player, 85 ans, l'un des cinq vainqueurs des quatre tournois du Grand Chelem, a pour sa part choisi son petit-fils. D’autres très grands champions sont attendus. En vrac, citons l'Australien Greg Norman, le Fidjien Vijay Singh, les Américains John Daly, Jim Furyk, Tom Kite, Lee Janzen, Mark Calcavecchia, David Duval, Lee Trevino, Tom Lehman, Mark O’Meara, l’Irlandais Padraig Harrington et ou encore le Zimbabwéen Nick Price.