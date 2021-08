Tirage au sort Can-2021 : La délégation sénégalaise à Yaoundé sans Aliou Cissé

Tirage au sort

Une délégation sénégalaise est au Cameroun, depuis dimanche dernier, pour assister, ce mardi 17 août, au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations de football (Can), prévue du 9 au 6 février 2022.





La délégation est composée du président de la FSF et 1er vice-président de la CAF, Augustin Senghor, de ses vice-présidents Abdoulaye Sow, Amadou Kane et Cheikh Seck, du directeur de cabinet du ministre des Sports, Ibrahima Ndaw, et du directeur technique national Mayacine Mar.





Cependant, le sélectionneur national, Aliou Cissé, ne figure pas dans la délégation.





Selon emédia, Lamine Diatta, le manager de l’équipe, est attendu ce mardi, notamment pour faire partie de ceux qui inspecteront les lieux (hôtels, terrains d’entraînement).