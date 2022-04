Tirs au but – Le Sénégal a connu une belle progression: « Sadio Mané en est l’exemple type… »

Pour réussir la séance de tirs au but, l’équipe nationale du Sénégal a fait un long chemin. Sous l’ère Aliou Cissé, elle a vécu des soirées bien tristes. Les Lions, conquérants, ont réussi à trouver une solution au problème qui leur a barré la route à la CAN 2017 et propulsé sur le toit de l’Afrique en 2022.



Il fut un moment où rien que le tir au but prédisait une défaite du Sénégal. En 2022, la donne a complètement changé dans la tanière. À deux reprises, les Lions se sont montrés brillants avec les penaltys. Un sacre continental et une qualification à la coupe du monde sont les parfaits résultats obtenus.



Dans l’entretien exclusif avec wiwsport, le sélectionneur Aliou Cissé est revenu dessus. Il confie avoir choisi lors de ces matchs. « Le tir au but est un exercice technique. On savait qu’on avait 5 à 7 tireurs, il fallait les préparer mentalement. À chaque fin de séance, on travaillait avec ces joueurs pendant 5 minutes ou plus. J’ai choisi ces tireurs. Que ce soit à la finale ou le match retour contre l’Egypte, on avait des tireurs attitrés ».



Pour l’ancien capitaine des Lions qui lui aussi avait raté le penalty décisif lors de la CAN 2002, réussir ce face-à-face avec le gardien demande beaucoup de concentration. Ce qu’il a d’ailleurs soufflé à ses poulains. « La seule chose que je leur avais demandée, c’était de se concentrer parce que c’est un geste technique. Un penalty qui est bien concentré même si le gardien part sur le bon côté, il sera au fond. Tandis qu’un penalty qui est mal marqué, je suis bien placé pour le savoir, le gardien n’a pas besoin de faire des exploits pour l’arrêter ».



C’est la fin des mauvais souvenirs pour les tirs au but semble-t-il. À maintes reprises, Sadio Mané et ses coéquipiers ont échoué à cet exercice en plein match. Il est même arrivé que les supporters de l’équipe nationale demandent à l’attaquant d’arrêter de tirer les penaltys.



Après celui décisif qu’il avait raté en quart de finale de la CAN 2017, lors de l’édition 2019, il en a raté deux aussi face au Kenya et l’Ouganda aussi. En 2022 au Cameroun, il en a marqué 1 (Sénégal v Zimbabwe, phase de groupe) et raté 1 aussi (Sénégal v Egypte, en finale). Pourtant, il a réussi le penalty décisif pour le sacre de la 33e édition et celui de la qualification à la coupe du monde Qatar 2022.



Aliou Cissé explique la réussite du Lion. « Dans l’ensemble de nos penalties, on a eu la sérénité et le calme nécessaire pour réussir cet exercice. Sadio Mané en est l’exemple type. Il a eu confiance en lui et il a beaucoup travaillé dessus pour arrêter de louper et marquer les penaltys décisifs. Il faut travailler pour progresser. Je peux maintenant dire que si avant les penaltys étaient notre point faible, ce n’est plus le cas maintenant pour le Sénégal ».