Tokyo 2021 : le Japon bat les États-Unis et remporte pour la première fois l'or en baseball

Les Japonais célèbrent leur victoire face aux États-Unis, dans le tournoi de baseball, le 7 août 2021 à Tokyo

Dans un pays où ce sport est particulièrement populaire, les Japonais ont décroché la médaille d'or en baseball en dominant en finale les États-Unis. Absente depuis les JO de Pékin, cette discipline a fait un retour dans la compétition, en compagnie du softball, réservé aux femmes.





Les fans de baseball japonais attendaient ce titre depuis si longtemps. Pour la première fois, l'équipe nippone a remporté le tournoi olympique, samedi 7 août, en battant les Américains sur le score de 2- 0.





Après avoir battu leurs rivaux sud-coréens en demi-finale, les Japonais ont surclassé les États-Unis pour s'offrir ce titre dans un pays où ce sport est une véritable religion. ???????? Japan is the first Olympic host nation to win the gold medal in baseball on home soil#Tokyo2020 #Olympics #Baseball pic.twitter.com/DMGFINVeoI — WBSC #Baseball ? #Tokyo2020 (@WBSC) August 7, 2021





Plus d'un siècle après l'introduction du sport par un professeur d'anglais venu des États-Unis, le Japon s'est approprié le baseball. Signe de cette popularité, il a été réintroduit dans le programme des Jeux alors qu'il avait été retiré depuis deux olympiades. Au pays du soleil levant, "tous les enfants jouent au baseball", a expliqué à l’AFP Itaru Kobayashi, ancien joueur des Lotte Marines de Chiba, dans la banlieue de Tokyo, devenu enseignant à l'Université Oberlin, dans la capitale nippone. Le sport "a été inventé aux États-Unis, mais nous en sommes tombés amoureux", ajoute-t-il.





Selon lui, ce sport convient particulièrement au Japon, car il est "comme un rituel" et qu'il est caractérisé par "l'uniformité et l'obéissance aux ordres" : "Travaillez en équipe, soyez soudés par l'équipe. On adore ça."





Le sport qui inspira Murakami





Même l’écrivain le plus célèbre du Japon ne manque pas de souligner son amour pour ce sport. Dans une interview au Telegraph, Haruki Murakami avait raconté que le baseball était à l’origine de sa vocation. Alors qu’il regardait un match de la ligue japonaise en 1978, il avait eu une révélation : "Je me souviens encore de l’exacte sensation. Il semblait que quelque chose flottait dans le ciel, et que je l’avais attrapé littéralement de mes mains. Je ne savais pas pourquoi cela avait eu la chance de me tomber dans les mains. (…) Tout ce que je peux dire, c’est que ma vie était radicalement et définitivement changée à cet instant." À la suite de ce geste, Murakami écrira son premier roman, "Écoute le chant du vent", qui remportera le prix Gunzo, en 1979.





Le baseball a d'abord été introduit en tant que sport scolaire en 1872 par Horace Wilson, enseignant à Tokyo, mais il est devenu populaire grâce à un match où une équipe lycéenne de la capitale a battu un groupe de résidents étrangers en 1896.





Cette victoire a fait la une des journaux du Japon, déclenchant une vague de passion pour le sport et d'autres rencontres contre des équipes américaines. "Ces matches avaient une importance symbolique, car les Japonais étaient derrière (les Américains, NDLR) dans bien des aspects, comme le commerce et l'industrie", explique Robert Whiting, un expert du baseball qui a vécu au Japon pendant plusieurs décennies. "Le message était : ‘si on peut battre les Américains à leur propre jeu, on peut sûrement les dépasser dans d'autres domaines’", résume-t-il.





Une ligue professionnelle se développe dans les années 1930, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale (quand le Japon a été défait par les États-Unis) que le baseball devient le passe-temps national, le baseball amateur en particulier étant adulé pour sa "pureté" car n'étant pas mu par l'argent. Cette flamme est toujours ardente, comme l'a prouvé récemment la foule de fans et de pom-pom girls rassemblée pour un match du "Tokyo 6", ligue regroupant six des principales universités de la capitale. ?#?? ???? ??????????????

?



?????????? ????A

??????????????? 3-4 ??????????



?? ????????

??????????#????????#Tokyo2020#TEAMJAPAN#?????? pic.twitter.com/CwJ19OvcYL — ????????????JOC? (@Japan_Olympic) July 28, 2021





Des tensions avec la Corée du Sud





Comme l’explique le journal Le Monde, la rivalité avec les États-Unis a aujourd’hui fait place à celle avec la Corée du Sud, médaillée d'or à Pékin. "Il faut dire que le baseball est le sport numéro un dans les deux pays. Et, de ce fait, il cristallise, encore plus que le judo, le football ou le volley-ball (…) les tensions persistantes entre deux voisins dont les relations, délicates sur les questions mémorielles, sont au plus bas depuis l’élection, en 2017, du président sud-coréen, Moon Jae-in", décrit le journaliste Philippe Mesmer.





Ces crispations entourent la question des dédommagements des Coréens qui avaient été forcés de travailler pour l’industrie japonaise pendant la guerre et des "femmes de réconfort" contraintes de se prostituer pour l’armée nippone. Des tensions ont aussi émergé après "l’inclusion des rochers Liancourt, un groupement d’îlots appelé Dokdo en Corée et Takeshima au Japon, sur la carte de présentation du parcours de la flamme olympique", précise Le Monde. Ces îlots sont occupés par la Corée mais revendiqués par le Japon.





Dans ce contexte tendu, la délégation sud-coréenne s’est fait remarquer à son arrivée à Tokyo, en accrochant aux balcons des appartements qu’elle occupe au village olympique des banderoles faisant référence à une guerre du XVIe siècle entre les deux pays. Après les protestations du Japon, le Comité international olympique a déclaré que ces bannières allaient à l’encontre de la charte olympique. ???? - South Korea’s #Olympic committee said Saturday it removed banners at the Olympic athletes’ village in #Tokyo that referred to a 16th-century war between Korea and Japan after the International Olympic Committee ruled they were provocative. (AP) pic.twitter.com/uOG6RunkgX — Melvis (@The_Melvis) July 17, 2021





En échange de leur retrait, les Sud-Coréens auraient reçu la promesse que le drapeau japonais "du soleil levant" sur lequel figure un cercle rouge avec 16 rayons et perçu par certains comme un symbole de l’occupation de la péninsule, ne serait pas brandi pendant les JO.





Alors que leurs relations ne sont pas au beau fixe, les deux pays se sont rencontrés mercredi en demi-finale. Le Japon a gagné ce duel au sommet 5-2, avant de finalement remporter l'or trois jours plus tard face aux États-Unis. La République dominicaine a elle battu lors de la petite finale la Corée du Sud 10-6 pour gagner le bronze.





Le Japon avait jusqu'à présent décroché trois médailles olympiques en baseball, mais n’avait encore jamais été sacré. Les joueuses nipponnes ont aussi remporté le tournoi de softball, version féminine du baseball, mardi 27 juillet, en battant elles aussi les Américaines en finale (2-0).





Il s'agissait du dernier tournoi de baseball aux Olympiques d'été avant les Jeux de Los Angeles, en 2028. Ce sport ne sera pas présent aux JO à Paris.