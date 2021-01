Tottenham se qualifie en Cup avec un doublé de Ndombele

Les Spurs ont éliminé Wycombe en Cup (4-1) grâce à trois buts dans les cinq dernières minutes, dont deux inscrits par le Français Tanguy Ndombele.



Les Spurs ont souffert ce lundi en seizièmes de finale de FA Cup face à Wycombe, modeste dernier de deuxième division anglaise. Menés au score dès la 25e minute après le but de Fred Onyedinma, les hommes de José Mourinho ont attendu les dernières minutes et l'entrée en jeu de Tanguy Ndombele pour renverser la vapeur, grâce à trois buts marqués coup sur coup, et se qualifier ainsi pour le tour suivant (4-1).

Le milieu de terrain français, entré à vingt minutes du terme en lieu et place d'Erik Lamela, a inscrit un doublé en toute fin de rencontre (87e et 90e+3). Avant cela, Gareth Bale, auteur d'une performance moyenne, avait égalisé dans le temps additionnel de la première période sur un service de Lucas Moura. Et Harry Winks avait donné l'avantage aux siens (86e) après une série d'occasions ratées par les Spurs.





Au prochain tour, les coéquipiers d'Harry Kane défieront Everton, facile vainqueur de Sheffield Wednesday au tour précédent (3-0).