Transfert : Benzema révèle les raisons qui l'ont poussé à signer en Arabie saoudite

Karim Benzema, le ci-devant attaquant-vedette du Real Madri, a récemment pris une décision surprenante, en rejoignant le club saoudien d'Al Ittihad. Ce transfert lui a permis de décrocher un juteux contrat de trois ans, lui offrant ainsi la possibilité de terminer sa carrière en beauté.





Bien que l'aspect financier ait joué un rôle important dans sa décision, Benzema a également évoqué d'autres raisons qui l'ont poussé à choisir l'Arabie saoudite. Ces motivations sont liées à sa foi musulmane et à son désir de vivre dans un pays où il se sent aimé.





Dans une récente déclaration, l'ancien capitaine du Real Madrid a expliqué : "C'est un pays musulman qui est cher, qui est beau. Pour moi, c'est là où j'ai envie d'être. C'est important d'être dans un pays musulman où je sens que les gens m'aiment. Cela me permettra d'avoir une nouvelle vie. J'ai envie de parler couramment la langue arabe. J'ai la chance d'être en Arabie saoudite où il y a La Mecque qui est proche. Et, en tant que croyant, c'est important pour moi."





Cette décision de Benzema de se tourner vers l'Arabie saoudite est profondément liée à sa foi et à son désir de vivre dans un environnement qui correspond à ses valeurs religieuses. En tant que pays musulman, l'Arabie saoudite offre un cadre culturel et religieux unique pour Benzema, où il peut se sentir en harmonie avec sa foi. La proximité de La Mecque, le Lieu saint de l'islam, est également un facteur déterminant pour lui, car il souhaite être proche de ce lieu de pèlerinage majeur pour les musulmans du monde entier.





Au-delà de l'aspect religieux, Benzema a également exprimé son désir d'apprendre la langue arabe et de s'immerger dans une nouvelle culture. Ce choix lui offre une opportunité de découvrir et de s'adapter à un pays différent, ce qui peut enrichir sa vie personnelle et sa carrière.





Le championnat saoudien sera également l'occasion pour Benzema de retrouver un ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo, qui joue actuellement pour le club rival d'Al Nassr.