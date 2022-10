Transfert: Le Barça s’active pour le retour de Messi

Le Barça s’active pour le retour de Messi

Sous contrat jusqu'en juin 2023 (plus une année en option) avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi retournera-t-il au FC Barcelone l’été prochain ? Le club catalan y songe sérieusement. En effet, Mundo Deportivo affirme que le Barça étudie déjà la manière de faire revenir l'Argentin. Le président barcelonais Joan Laporta verrait ce dossier comme «un défi personnel» après avoir poussé la Pulga vers la sortie en 2021 à cause de la situation financière désastreuse du club catalan, a écrit Maxifoot.





«Comme, il serait gratuit, c'est sûrement quelque chose que nous pourrions faire. Mais ce serait de toute façon une décision technique », a glissé le vice-président barcelonais Eduard Romeu pour Catalunya Radio.





De son côté, le PSG souhaite conserver le septuple Ballon d'Or.





Selon les informations de la radio Cadena SER, le champion de France en titre a déjà contacté le clan joueur pour lui proposer un nouveau bail : une année supplémentaire, plus une seconde en option. Et pour le séduire, la direction parisienne lui offre des conditions salariales inchangées avec 30 millions d'euros par an ! Messi a déjà affirmé qu'il ne prendra aucune décision sur son futur avant la Coupe du monde 2022.





Échange Depay-Firmino





Par ailleurs, selon le quotidien catalan, Sport, le FC Barcelone et Liverpool réfléchissent à un échange de leurs attaquants Memphis Depay et Roberto Firmino, tous deux en fin de contrat en juin prochain, lors du mercato d'hiver. Alors que le premier se contente de miettes derrière l'indéboulonnable Robert Lewandowski en Catalogne et que le second ne brille plus comme auparavant chez les Reds, les deux clubs entendent réaliser une belle affaire en s'offrant des renforts à moindre prix, tout en évitant en parallèle de voir leurs joueurs partir gratuitement en fin de saison. Reste à savoir ce qu'en pensent les deux principaux intéressés.