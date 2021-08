Transferts : Le Real Madrid réserverait à Kylian Mbappé le numéro…

Kylian Mbappé porte le 7 au PSG.

Selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait réservé le numéro 5 à Kylian Mbappé, celui que Zinédine Zidane portait quand il évoluait au sein du club merengue.





Kylian Mbappé, annoncé proche du Real Madrid, va-t-il continuer de marcher dans les pas de Zinédine Zidane ? Alors qu'il porte déjà le numéro 10 en équipe de France, le quotidien sportif madrilène As révèle vendredi que le Real Madrid lui aurait réservé le 5, celui que Zidane portait lorsqu'il évoluait au milieu des Galactiques (2001-2006).





Il aurait déjà trouvé sa maison





L'international français (22 ans, 48 sélections) aurait déjà trouvé sa maison à Madrid, très proche de celle que Sergio Ramos occupait lorsqu'il vivait dans la capitale espagnole. As écrit également que le transfert pourrait être conclu dès ce week-end, le PSG ayant accepté d'ouvrir des négociations à la suite de la dernière offre de 180 millions d'euros, dont 10 de bonus. Kylian Mbappé n'a plus qu'un an de contrat avec le PSG.