Transferts : Youssouf Sabaly quitte Bordeaux pour le Betis Séville

Après cinq saisons à Bordeaux, Youssouf Sabaly (28 ans) s'est engagé avec le Betis Séville. Il était en fin de contrat en Gironde.

En fin de contrat à Bordeaux, Youssouf Sabaly (28 ans) a décidé de se lancer dans un nouveau challenge. Le latéral droit formé au PSG va découvrir l'Espagne puisqu'il a rejoint le Betis Séville de Nabil Fekir jusqu'en 2026.

Arrivé aux Girondins en 2016 en provenance du PSG après deux prêts consécutifs à Nantes et Evian-Thonon-Gaillard, le défenseur sénégalais aura pris part à 150 matchs en cinq saisons sous les couleurs bordelaises.

OFICIAL | Youssouf Sabaly, new #RealBetis player



Welcome to your new home!



? https://t.co/ZSfwVoPTYn pic.twitter.com/WSRKoogBYq