Travaux de réhabilitation : Les stades LSS et Demba Diop coûteront plus de 27 milliards de F CFA

Matar Ba sur la réhabilitation du Stade Demba Diop et LSS

Les infrastructures sportives sont à réhabiliter. Le projet est remis au goût du jour, depuis le sacre des Lions à la Coupe d’Afrique des nations de football. Ministre des Sports, Matar Ba a fourni des explications sur les travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.





«Il n’y a aucun autre projet sur le site dudit stade. Le seul projet, c’est la réhabilitation du stade. Il est impossible que l’assiette foncière soit utilisée pour autre chose», a-t-il affirmé.





A l’en croire, le Sénégal est en train de travailler pour organiser une CAN. «Donc, on ne peut pas s’aventurer à penser à autre chose sur ce site. L’entreprise chinoise qui a gagné le marché de réfection est en train de s’implanter pour démarrer les travaux. Je signale que ce sont 20 milliards de F CFA qui seront injectés au niveau de Léopold Sédar Senghor pour transformer le stade et en faire une infrastructure de dernière génération», dit le ministre des Sports.





Concernant le stade Demba Diop, Matar Ba précise que c’est avec la Fédération international de football association (FIFA) qui gère ce projet. «On a le temps maintenant et je pense que d’ici fin mars, les premiers financements devront être disponibles pour démarrer les travaux», renseigne-t-il.





Toujours dans l’émission "Jury du dimanche" sur iRadio, ce 13 février, le maire de Fatick a laissé entendre que pour ce stade, l’État ne va rien dépenser. Il a assuré que c’est entièrement pris en charge par la FIFA à hauteur de 7 milliards de F CFA environ.