Triathlon, deuxième journée : Mamadou Diop confirme, Anta Ndiaye revient en force

Depuis plus de deux saisons, ils sont intraitables dans le championnat de triathlon. Mamadou Diop (Rs Yoff) et Anta Ndiaye (Uso) dominent incontestablement la discipline chez les séniors.Le pensionnaire de Rs Yoff, qui avait remporté la première journée du championnat de cette saison, a confirmé, dimanche, sa domination lors de la deuxième. Mamadou Diop a terminé premier (54’44’40) devant Alseyni Diallo de l’Uso (57’55’’59) et Babacar Sall (1:00’02’’17).Absente lors de la première journée, Anta Ndiaye (59’04’’30) a marqué son retour en s’imposant devant Erica Trauba (1 : 04’36’’72) et Arame Guèye (1:09’27’’18).1e Mamadou Diop 54'44"40 RS Yoff2e Alseyni Diallo 57'55"59 USO3e Ababacar Sall 1:00'02"171ére Anta Ndiaye USO (59'04"30)2e Erica Trauba (1:04'36"72)3e Arame Guèye (1:09'27"18)1er Cherif Maleyni Diop (38'28"61) Ngor2ème Mouhamed Diagne (41'31"56) USO3éme Madické Thiaw (41'53"60) Ngor1e Anta Sock Diaw (51'22"36) USO2e Mame Maguette N. Gueye (53'50"12) USO3e Aissatou Mbengue (54'31"80) Ngor1ère Seynabou Faye (1:04'28"10) USO1e Seydina Ousmane Thiaw2e Ousmane Ndoye3e Omar Diop