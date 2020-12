Triathlon : Lancement du Projet Dakar-2022 pour la détection et la massification de la discipline

La pratique du triathlon (nage, course à pied et cyclisme) n’est pas encore à sa deuxième saison, au Sénégal. Pourtant, la discipline connait une nette évolution dans le pays. C’est pourquoi la toute jeune fédération (2 ans), veut faire du triathlon un modèle de sport de loisirs qui attire toutes les franges de la population. Et, par la même occasion, détecter de jeunes talents.C’est ainsi que les membres de la fédération ont présenté, hier, lors de leur Assemblée générale ordinaire, le Projet Dakar-2022. Il est financé, entre autres, par l'Association des fédérations francophones de triathlon (Fratri), l’Agence française de développement (Afd) et le ministère des Sports français.Le projet vise la massification de la pratique du triathlon au Sénégal, en général. Il a aussi comme objectif la détection et la préparation de jeunes triathlètes capables de représenter le Sénégal aux prochains Joj en 2026. Son lancement se fera le 1er janvier 2021 et le projet va durer deux ans.