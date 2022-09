Trophée de la coupe du monde au Sénégal : Moments de convivialité au grand-théâtre

Véritable objet de convoitise, le trophée de la coupe du monde, séjournant au Sénégal pour deux jours, a été exposé au grand théâtre de Dakar ce mercredi 07 septembre pour le plus grand bonheur des visiteurs.





Jour de grande affluence dans ce temple de la culture sénégalaise. Le grand théâtre accueillait, ce mercredi après-midi, un public nombreux et familial. Et tout était mis en œuvre pour satisfaire tout le monde. La gigantesque cour de cet édifice a servi de lieu de loisirs où plusieurs activités étaient présentes. Terrain de football sur synthétique, tables de babyfoot, scène de spectacle voici de manière ramassée les occupations qui attendait le public.



Si ce rendez-vous avait une forte connotation footballistique, c’était pour une bonne raison. La foule venue en masse était présente pour admirer le trophée de la coupe du monde séjournant au Sénégal. Il était présent derrière une vitre au milieu du hall du grand théâtre, bien protégé par une architecture spécialement conçue pour l’occasion marquée du sponsor de l'événement. C’est son ambassadeur David Trézéguet qui l’a dévoilé et lancé la séance photo. Des rangs se sont constitués dans la discipline la plus totale bien encadrée par les forces de l’ordre. Chaque passage devant ce trophée provoque l’émerveillement des uns et des autres.



C’est le cas pour Anthony, âgé de 8 ans, venu en compagnie de sa mère. « Cette coupe est trop belle. Je rêvais de la voir depuis longtemps. J’avais envie de la soulever », dit-il les yeux pleins d’étoiles. L’enthousiasme était le sentiment le mieux partagé lors de cet évènement. Mohamed, la quarantaine, après sa photo avec « le précieux » fait part sa joie : « Je n’avais pas eu l’occasion de la voir en 2018, je ne pouvais pas manquer cette occasion encore une fois. Et je ne le regrette pas ». Grand amateur de football, le quadragénaire est très optimiste à l’idée de la revoir dans quelques mois dans d’autres circonstances. « J’espère de tout cœur que le Sénégal remportera cette compétition au Qatar. Nous pouvons le faire, il suffit d’y croire », espère-t-il.



Le trophée va quitter le pays ce mercredi dans la soirée et poursuivre sa tournée africaine dans les autres pays qualifiés pour le mondial (Maroc, Ghana, Tunisie et Cameroun).