Tweet de Macron en soutien aux Lgbt: Aucun lien avec l’affaire Gana Guèye

« L'homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer », a écrit le président français, Emmanuel Macron sur Twitter.



L'homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 17, 2022

Le tweet a vite été viral. Car certains y ont vu une réponse à la déclaration du président Macky Sall en soutien à l’international sénégalais du PSG, Idrissa Gana Guèye au centre d’une grosse polémique suite à son refus, le week-end dernier, de prendre part au match contre Montpellier, lors de la journée dédiée à la lutte contre l’homophobie.



Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 17, 2022 Il n’en est rien. Le timing peut certes prêter à confusion mais, ce tweet de Macron, contrairement à ce qu’en pensent certains, s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, célébrée ce mardi 17 mai.





D’ailleurs la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne a été la première à publier un message de soutien aux LGBT en cette journée du 17 mai. « En cette journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, je veux dire à toutes les personnes LGBT+ qu’elles trouveront en moi et mon Gouvernement un allié pour défendre leurs droits et lutter contre toutes les discriminations », a-t-elle déclaré en début d’après-midi.