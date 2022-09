Un maillot de Michael Jordan vendu aux enchères pour 10,1 millions de dollars, un record

Un maillot porté par la légende de la NBA, le basketteur Michael Jordan, lors de sa dernière saison 1997-1998 avec les Chicago Bulls a été vendu aux enchères pour plus de 10 millions de dollars, un record pour un article de sport appartenant à l'histoire, a annoncé jeudi Sotheby's.



La maison new-yorkaise, propriété depuis 2019 du magnat franco-israélien des télécoms Patrick Drahi, a proposé aux enchères durant huit jours ce maillot ayant appartenu à la superstar mondiale Michael Jordan, 59 ans aujourd'hui, pour une estimation allant de trois à cinq millions de dollars.



L'article a été vendu pour le double, à 10,1 millions de dollars, selon le communiqué de Sotheby's.



Il s'agit d'un "nouveau record pour un maillot de basket aux enchères, un record pour n'importe quel article de sport déjà porté et appartenant au patrimoine, ainsi que l'article le plus cher jamais vendu dans la collection de Michael Jordan", s'est félicitée la maison de ventes aux enchères d'oeuvres d'art.



L'un des responsables de Sotheby's, Brahm Wachter, a confié dans le communiqué que dès l'annonce de la vente en août, "l'enthousiasme était palpable parmi les fans de sport mais aussi chez les collectionneurs avides de détenir une pièce rare appartenant à l'histoire".



Il a salué "le nom et l'héritage incomparables de Michael Jordan, toujours d'actualité près de 25 ans après".



Le précédent record pour un maillot de sport de collection avait été remporté par la même maison Sotheby's en mai dernier avec le maillot que portait la légende argentine du football Diego Maradona, quand il avait crucifié l'Angleterre à la Coupe du monde de 1986, adjugé pour près de 9,3 millions de dollars.