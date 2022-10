Un point commun entre Sadio Mané et El Hadji Mansour Mbaye

La date du 17 octobre est spéciale aussi bien pour Sadio Mané que pour El Hadji Mansour Mbaye. Pour des raisons différentes.



Elle marque l’accession de l’attaquant des Lions et du Bayern Munich à la deuxième place du classement du Ballon d’Or France Football. Un rang historique. Aucun footballeur sénégalais n’avait jusque-là réalisé une telle performance. Et depuis George Weah, en 1995, c’est la première fois qu’un Africain accède au podium de cette compétition individuelle.



En plus, Sadio Mané a remporté par la même occasion le prix Socrates. Celui-ci récompense ses actions humanitaires pour son village natal, Bambali.



Le 17 octobre est pour El Hadji Mansour Mbaye également un jour spécial. Depuis toujours. Et pour cause. C’est la date d’anniversaire du communicateur traditionnel, qui a fêté hier, lundi, ses 87 ans.



D’après L’Observateur, de nombreux témoignages ont fusé pour saluer le parcours de El Hadji Mansour Mbaye. «Un patriote reconnu qui sait se hisser au-dessus des clivages en plus d’être un fervent talibé Cheikh formé à l’école de Tivaouane, mais de par son ouverture d’esprit, a ses entrées dans toutes les familles religieuses», souligne anonyme repris par le journal.