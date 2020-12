Un scrutin spécial pour le Soulier d’Or 2020

Soulier D'or, Football

Le mercredi 13 janvier prochain sera décerné le 67e vainqueur du Soulier d’Or. Année exceptionnelle, système de vote exceptionnel: un scrutin à un seul tour de vote, pour la période du 30 juin à fin décembre, peut-on lire dans Het Laatste Nieuws.

De mi-mars à fin juillet, le football belge a été à l’arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus. Par conséquent, pour la première fois depuis 1970, la procédure de vote du Soulier d’Or a dû être modifiée. Contrairement aux autres années, où le vote se fait en deux tours (janvier à juin et juillet à décembre), le scrutin aura lieu en un seul tour.





La première partie de saison annulée

Étant donné qu’au cours du premier semestre 2020, seuls huit matchs de championnat et une poignée de matchs de Coupe de Belgique et européens ont été disputés, le premier tour du scrutin, qui s’étend normalement sur la période janvier-fin juin, a été annulé.





À partir d’aujourd’hui jusqu’au 28 décembre, 196 acteurs et observateurs du monde du football (journalistes, entraîneurs, et anciens lauréats) pourront remplir leur bulletin de vote électronique contenant leur top 3. Ils voteront également pour le meilleur Belge à l’étranger, l’entraîneur de l’année, l’espoir de l’année et le gardien de but de l’année.





Qui pour succéder à Vanaken?

Pour le Soulier d’Or féminin, 118 personnes voteront pour élire le successeur de Tessa Wullaert sur l’ensemble de l’année 2020. Un quatrième sacre en vue pour Wullaert?