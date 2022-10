Une affaire de détournement de 100 millions pollue «Allez Casa»

Il s’agit d’une mauvaise nouvelle à un mois de l’ouverture de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). «Allez Casa», le comité des supporters du Casa Sports qui suit presque partout les Lions, est secoué par une affaire de détournement de 100 millions de francs CFA. Une partie du groupe de fans, avec à sa tête Abdou Karim Diatta, son secrétaire général, accuse le président du comité, Malamine Tamba, avec la complicité du président du club fanion de Ziguinchor, Seydou Sané, d’avoir détourné ce montant.



Libération rapporte que, il y a une semaine, les deux parties étaient à la barre du tribunal correctionnel de grande instance de Dakar. D’après Abdou Karim Diatta, Malamine Tamba a comparu pour faux et usage de faux, usurpation de titre, détournement de fonds, escroquerie et abus de confiance, notamment. La même source précise que Seydou Sané s’est présenté à la barre comme témoin.



Le tribunal rend son verdict jeudi prochain.



Pour le président du Casa Sports, «Abdou Karim Diatta et ses amis font du chantage». «Je ne réponds pas à leurs accusations», assure-t-il avant d’ajouter que «depuis qu’il a été annoncé que ('Allez Casa' va) bénéficier de 40 billets pour aller à la Coupe du monde au Qatar, ils sont tous agités».



«Je dois vous avouer qu’ils sont habitués des faits. Ils ont fait pareil lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, rembobine Seydou Sané. Je leur demande de calmer leurs ardeurs parce que ces 40 billets seront distribués dans les règles de l’art et ils pourraient bien en bénéficier.»