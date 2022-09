Une nouveauté dans l’attribution du Ballon d'Or…

Les lauréats du Ballon d'Or recevront un "double numérique" de leur trophée sous forme de NFT, lors de la remise de la plus prestigieuse récompense individuelle du monde du football cette année, a annoncé jeudi à l'AFP le groupe français L'Equipe, organisateur de l'événement.



Ce trophée virtuel sera "unique par ses métadonnées et ancré de manière durable sur la blockchain", la technologie derrière les NFT, ces jetons qui associent à un objet numérique un certificat d'authenticité infalsifiable garantissant à son seul détenteur la propriété officielle.



Il s'agit d'une première pour une remise de prix de ce genre, tous secteurs confondus, selon le groupe de médias français.



Propriété du groupe L'Équipe et créé par France Football en 1956, le 66e Ballon d'Or sera décerné le 17 octobre à Paris, lors d'une cérémonie diffusée dans près de 200 pays.



En plus des Ballon d'Or masculin et Ballon d'Or féminin, qui récompensent le meilleur joueur et la meilleure joueuse de la planète, trois autres prix seront remis: Trophée Kopa (meilleur espoir), Trophée Yachine (meilleur gardien) et Trophée Müller (meilleur buteur).