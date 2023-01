Une plainte pour agression sexuelle déposée contre Dani Alves à Barcelone

Selon le quotidien espagnol « ABC », la police catalane a ouvert une enquête après la plainte d'une femme accusant l'ancien joueur du Barça Dani Alves de l'avoir agressée sexuellement à Barcelone le 30 décembre dernier.



La présumée victime a déclaré avoir été touchée intimement par l'international brésilien dans la discothèque Sutton avant d'alerter le personnel de sécurité de la salle et d'activer le protocole de la mairie de Barcelone contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les lieux de vie nocturne privés. Contacté par ABC, l'entourage du joueur a nié les faits, reconnaissant seulement que Dani Alves, qui joue actuellement pour les Pumas au Mexique, a passé « un court moment » de sa soirée dans cette même boîte de nuit, et affirmant que « rien ne s'est passé. »