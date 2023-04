USAIN BOLT RACONTE COMMENT IL S'EST FAIT VOLER 12 MILLIONS DE DOLLARS

Dans une interview à L'Équipe, Usain Bolt se confie sur la perte de 12 millions de dollars qui étaient placés dans une société d'investissement en Jamaïque. Mais le sprinteur jamaïcain dément être ruiné.







L'information avait surpris en janvier. L'agence de presse américaine Associated Press révélait qu'une action en justice avait été lancée par Usain Bolt après la perte de 12 millions de dollars (11,8 millions d'euros) dans un investissement en Jamaïque. Décrit au bord de la ruine lorsque l'affaire a éclaté, l'ancien sprinteur jamaïcain (36 ans) raconte les dessous de cette affaire au détour d'une interview parue ce vendredi dans L'Équipe.





"Ce qui s'est passé, c'est qu'on a investi dans une banque, un organisme financier. Un placement commencé en 2012. Et cet organisme nous informait régulièrement que tout allait bien, qu'il avait investi dans ceci et cela, que ça grossissait. Mais à la fin, je me suis fait voler mon argent. Boum, d'un coup, ils annoncent que tout a disparu", raconte le recordman du 100 mètres, issu d'un milieu modeste.





Mais contrairement à ce qui avait été rapporté à l'époque, Usain Bolt affirme ne pas avoir tout perdu de sa fortune. "On a été suffisamment malin pour diversifier nos investissements", assure-t-il.





La Jamaïque affligée par l'affaire





En Jamaïque, les autorités locales enquêtent sur la société d'investissements Stocks and Securities Limited (SSL) basée à Kingston. L'affaire a ému toute l'île caribéenne. À tel point que l'artiste de dancehall, Gage, en a fait une chanson intitulée SSL, avec ce refrain plaintif: "Weh di money de?" ("Où est l'argent?" en patois jamaïcain).