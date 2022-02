Vainqueur de Gouy Gui : Reug Reug toujours invincible

Qui pour arrêter le phénomène de Thiaroye, Reug Reug ? Ce n’est, sans doute, pas Gouy Gui, qui l’affrontait, ce dimanche à l’Arène nationale. Le tonitruant lutteur de l’écurie Mor Fadam n’a pas fait le poids devant Reug Reug toujours invincible dans la lutte avec frappe.



Il n’a fallu qu’un corps à corps au Thiaroyois pour foudroyer le lutteur de Guédiawaye. Gouy Gui avait certainement compris cela et semblait éviter le combat rapproché. Au coup sifflet de l’arbitre, il a effectué une sortie délibérée pour faire son traditionnel ‘’Diatte’’ avant de revenir dans l’enceinte.



L’arbitre ne tarde pas à lui donner un avertissement. Mais à la reprise du combat, les deux lutteurs refusent de se rapprocher et restent passifs. L’arbitre va interrompre à deux reprises le combat pour donner des avertissements aux deux lutteurs. C’est ainsi que Reug Reug prend le combat en main. Il attaque son adversaire, lance quelques coups et enclenche un corps à corps. Il déclenche un croc-en-jambe qui n’atteint pas sa cible, mais il enchaîne avec un plaquage qui envoie au tapis Gouy Gui.

Reug Reug continue ainsi sa marche triomphale avec 14 victoires et deux combats sans