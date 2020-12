Valladolid - Barça 0-3: Messi guide le Barça et efface Pelé

Le Barça défiait Valladolid pour retrouver la victoire et ne s'est pas manqué ce mardi soir.







Retrouver la victoire et retrouver des certitudes ludiques. Le Barça a remplis es deux objectifs facultatifs ce mardi soir face au Real Valladolid. L'objectif faculttatif de la soirée était de faire marquer Leo Messi afin qu'il devance Pelé en nombre de buts marqués pour un seul club. Mais au début du match, ce n'était pas la priorité.





La Pulga se voyait confier la mène des offensives derrière les attaquants et combinait merveilleusement bien avec Pedri notamment. C'est tout naturellement que le Barça ouvrait la marque à la 21e minute. On retrouvait ainsi les suspects habituels. Pedri trouvait Lionel Messi qui centrant dans la surface des locaux, où Clément Lenglet, buteur occasionnel d'une tête puissante, ouvrait le score.





Une minute avant, Messi avait frappé du pied gauche à l'entrée de la surface, mais Masip avait sorti un très bel arêt pour empêcher La Pulga de battre Pelé.





Il ne pourra pas néanmoins empêcher de prendre le large par Pedri à la 35e minute. Le Barça faisait en effet le break suite à une action initiée par Messi. Une passe magistrale de l'Argentin décalait Sergino Dest, qui trouvait ensuite Martin Braithwaite, dont le pied gauche portait le score à 2-0.





C'était d'ailleurs le score au repos pour un baça dominateur, sérieux et appliqué. Mais c'est en seconde période que l'histoire allait s'inviter sur le terrain.





Ainsi, à la 65e minute, Leo Messi, servi par Pedri, achevait l'action avec un tir croisé du gauche qui trompait Masip pour s'offrir un record que personne ne pourra plus jamais aller chercher à l'avenir.









Avec 643 buts pour les Blaugrana, Messi avait égalé Pelé et sa formidable histoire avec le Santos FC, l’ancien club de Neymar. Plutôt que de partager le trône avec le « Roi » comme joueur ayant le plus marqué avec un seul club pendant encore quelques temps, le n°10 barcelonais n’aura eu besoin que de trois jours de plus pour s’emparer seul de ce record.







Ce match en passait presque au second plan. Le score n'allait d'ailleurs plus évoluer malgré une frappe sur le montant signée Philippe Coutinho et une autre de Messi qui subissait le même sort en fin de match et les collègues de La Pulga reviennent provisoirement à 5 longueurs du leader, l'Atletico de Madrid. Et tout ça, grâce à un seul homme.